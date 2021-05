Star Wars: Galactic Starcruiser, il trailer della "vera" spada laser creata da Disney

In occasione della giornata di Star Wars, il May the 4th be with you, Disney ha pensato a tante iniziative per celebrare la saga di Guerre Stellari. Una delle più interessanti è sicuramente il trailer con il quale ha presentato la "vera" spada laser che sarà utilizzata all'interno dell'attrazione Star Wars: Galactic Starcruiser, contenuta a sua volta all'interno del Walt Disney World Resort in Florida.

Fino ad ora, infatti, nessuno era mai riuscito a creare una riproduzione soddisfacente delle spade laser utilizzate dai guerrieri Jedi in Star Wars. Alcune di queste potevano essere aperte solo manualmente, altre con un movimento scattoso del polso. Nessuna era riuscita ad ottenere l'effetto progressivo visibile nei film.

Evidentemente Disney ha investito diversi soldi per cercare di risolvere questo annoso problema e adesso hanno trovato la formula del Santo Graal di tutte le spade laser. Da un vecchio patentino sembra che la nuova spada utilizzi due specie di metri flessibili per l'estrazione della lama e una serie di luci al led per l'effetto laser.