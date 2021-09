Monster Hunter Rise: Sunbreak, novità in arrivo la prossima settimana

Capcom svelerà nuovi dettagli su Monster Hunter Rise: Sunbreak, così come le novità in arrivo per il gioco base e Monster Hunter Stories 2 nei prossimi mesi durante la diretta "Monster Hunter Spotlight" che andrà in onda il 30 settembre in occasione del Tokyo Game Show 2021.

Se vi siete persi il Nintendo Direct di ieri sera, Capcom ha annunciato Sunrise, "massiccia" espansione a pagamento di Monster Hunter Rise, che introdurrà un nuovo grado cacciatore, ambientazioni e, ovviamente, mostri feroci a cui dare la caccia.

La diretta Monster Hunter Spotlight andrà in onda in occasione del Tokyo Game Show 2021 giovedì 30 settembre dalle 15:00 alle 15:50 (orario italiano). La livestream sarà presentata in giapponese con sottotitoli per le altre lingue. Potrete seguirla sul canale YouTube Capcom Europe, a questo indirizzo.

Monster Hunter Rise: Sunbreak, il nuovo drago anziano dell'espansione

Per quanto riguarda Sunbreak, come apprendiamo dal sito ufficiale di Capcom, le novità si concentreranno sulle caratteristiche del gioco, le ambientazioni e il ritorno di un mostro storico della serie.

Il producer Ryozo Tsujimoto e il director Yasunori Ichinose inoltre presenteranno le ultime novità su Monster Hunter Rise (gioco base), tra cui la quinta collaborazione Capcom, nuovi dettagli sulla versione Steam, e una serie di dietro le quinte sullo sviluppo. Includerà un'esibizione live degli autori della colonna sonora del gioco, caratterizzata da sonorità tradizionali giapponesi.

Infine per quanto riguarda Monster Hunter Stories 2 verranno svelate informazioni sugli aggiornamenti di gioco già usciti e su quelli in arrivo. Insomma si tratta di un appuntamento da non perdere assolutamente per tutti i fan di Monster Hunter.