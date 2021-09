Suicide Squad Kill the Justice League: key art ufficiale svelata, in attesa della presentazione

Key art di Suicide Squad Kill the Justice League

Warner Bros. Games e DC hanno condiviso la key art ufficiale di Suicide Squad Kill the Justice League, il gioco d'azione e avventura in arrivo nel 2022 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Il tutto avviene poche settimane prima della presentazione completa del gioco.

Ricordiamo infatti che durante il DC FanDome che andrà in onda sabato 16 ottobre alle 19:00 sarà possibile scoprire le ultime novità su Suicide Squad: Kill the Justice League. La key art è quindi solo un piccolo assaggio di quanto il team di sviluppo ha in serbo per noi.

Ecco la descrizione ufficiale del gioco: "Sviluppato da Rocksteady Studios, creatori della celebre serie di Batman: Arkham, Suicide Squad: Kill the Justice League combina il gameplay incentrato sui personaggi tipico dello studio con dinamiche da action shooter in terza persona per creare un'esperienza di gioco mai vista prima. Ambientata nel dettagliatissimo mondo aperto di Metropolis, la storia originale del titolo segue i quattro membri della Suicide Squad mentre si imbarcano in una missione impossibile per salvare la Terra e uccidere i più grandi supereroi DC del pianeta."

Il cast di Suicide Squad Kill the Justice League

Nella nostra anteprima di Suicide Squad Kill the Justice League vi abbiamo spiegato che "Suicide Squad: Kill the Justice League è un progetto ancora troppo fumoso per farsi delle idee precise. Da un lato conferma le ipotesi per cui, dati i suoi protagonisti, sarebbe stata un'esperienza anche cooperativa, dall'altra si presenta come parte integrante di un Arkhamverse che poteva e doveva chiudersi con Arkham Knight. Non sappiamo come il cambio di atmosfera e genere andranno a integrarsi nell'universo narrativo, o se il progetto non sia piuttosto una strizzata d'occhio al film che cerca al contempo di trattenere a sé l'utenza consolidata negli anni con le avventure di Batman, ma data la finestra di lancio per il 2022 si prospetta una comunicazione dilazionata nel tempo."