Hearthstone prova a ripartire da Battlegrounds Duo e Resa dei Conti nelle Maleterre

Proprio per questa ragione, il team di Hearthstone ha preso la decisione senza precedenti di mettere sul piatto speciali pacchetti da oltre 50 carte per risolvere uno dei principali problemi dell'opera: la difficoltà a mettersi in pari con le collezioni dei giocatori della prima ora. La deriva di maggior successo, d'altra parte, è senza dubbio quella di Battlegrounds: ecco tutto quello che abbiamo scoperto sulla nuova modalità Duo e sull'espansione Maleterre di Hearthstone direttamente alla BlizzCon 2023 .

Lo straordinario exploit del lancio, le vette toccate da Un'Goro, l'età dell'oro dei creatori di contenuti: in questa lunga e tortuosa montagna russa l'influenza di Hearthstone si è fatta tale e tanta da convincere altri colossi del mercato a estrarre dal cilindro esperienze analoghe. Ci ha provato Bethesda Softworks per mezzo del suo The Elder Scrolls: Legends, ci ha provato Riot Games attraverso Legends of Runeterra, eppure nessuno è mai riuscito a replicare gli straordinari traguardi raggiunti dalla squadra di Blizzard Entertainment allora guidata da Ben Brode.

C'è stato un tempo lontano nel quale il nome di Hearthstone campeggiava in cima a qualunque termometro dell'interesse del pubblico. Gli streamer del gioco di carte di Blizzard Entertainment non conoscevano rivali, i tornei radunavano centinaia di migliaia di appassionati, ma soprattutto ciascuna espansione annunciata spingeva il pubblico a inseguire ogni singola carta svelata, nella speranza di scoprire che la propria classe preferita sarebbe finalmente tornata a dominare la scalata della "Ladder" mondiale.

Buste di Recupero e Resa dei Conti nelle Maleterre

Le Buste di Recupero consentono di intascare un massimo di 50 carte Standard

Prima ancora di parlare della nuova espansione, è necessario soffermarsi sulle Buste di Recupero, un cambiamento che si può tranquillamente definire epocale dal momento che mira a risolvere una delle problematiche che maggiormente hanno piagato la crescita di Hearthstone nel lungo periodo, ovvero la difficoltà, ma soprattutto il costo, che qualsiasi nuovo giocatore deve affrontare per poter attaccare la componente competitiva. Inutile girarci troppo attorno: giocare a Standard - la variante competitiva di Hearthstone legata solo alle espansioni più recenti - richiede un esborso monetario proibitivo e costanti investimenti per rimanere al passo con i nuovi contenuti, esattamente come accade in giochi di carte tradizionali come Magic: The Gathering. Proprio per questa ragione, gli sviluppatori hanno pensato di inserire le Buste di Recupero, pacchetti speciali che contengono da un minimo di 10 a un massimo di 50 carte - a seconda della grandezza della collezione di chi le apre - di tutte le espansioni che fanno parte della selezione Standard.

Ciò, in concreto, significa che tramite le Buste di Recupero, attualmente ottenibili tramite Pre-Order e altri metodi ancora non specificati - tanto i nuovi giocatori quanto coloro che hanno abbandonato Hearthstone potranno ricevere botte da 50 carte alla volta per racimolare una collezione adatta a tentare la scalata della Ladder. Evidentemente, il Team 5 si è finalmente reso conto di quanto fosse complesso, faticoso e costoso approcciare l'esperienza per i nuovi giocatori; un fattore, questo, che nel corso degli anni ha portato all'abbandono numerosi creatori di contenuti nonché irrimediabilmente azzoppato l'apparato esport del progetto.

L'espansione a tema western introduce nuove meccaniche e ne rispolvera di vecchie

La seconda parte dell'operazione di recupero dei giocatori "fuggiti" risiede nelle mani dell'espansione Resa dei Conti nelle Maleterre, contenuto a tema "far west" che trasforma Reno Jackson e Elise Cercastelle nei protagonisti di un piccolo spin off spaghetti western volenteroso di aggiungere nuove meccaniche, di rispolverarne di vecchie e di cambiare l'approccio stesso alla costruzione del proprio mazzo. Ciò, tuttavia, non significa che i dubbi che avvolgono la moderna struttura dell'opera siano svaniti in una nube di fumo, come dimostrato dalla prima nuova funzionalità introdotta, una meccanica ancora una volta saldamente ancorata al discusso elemento randomico.

Le carte dotate della dicitura Mano Lesta guadagnano infatti effetti aggiuntivi se vengono giocate nel turno esatto in cui vengono pescate: un fattore, questo, che trasforma il top-deck, ovvero la pescata che in sé rappresenta l'incarnazione stessa del caos controllato che regola i giochi di carte, in un istante ancor più incisivo. Anche la seconda parola chiave inedita è radicata nell'elemento casuale: le carte dotate di Dissotterra consentono infatti di estrarre dal terreno un tesoro casuale, ovvero una serie di carte uniche che si possono ottenere solo in questa maniera e che si presentano di "livello" maggiore per ogni tesoro dissotterrato. L'ultima grande novità risiede in una coppia di meccaniche che impattano ciascuna su metà esatta del roster di classi: mentre i Cittadini sono servitori leggendari che consentono alle rispettive classi di Dissotterrare tesori altrettanto leggendari, i Fuorilegge - come già accaduto nel passato di Hearthstone - guadagnano potentissimi effetti aggiuntivi se inseriti in un mazzo composto esclusivamente da singole copie delle carte.