Lucca Comics 2023, Himorta tra cosplay e videogiochi

Lucca Comics ci vede come media partner ufficiali e abbiamo dislocato i nostri uomini sul territorio per coprire l'evento 2023 al meglio intervistando Himorta.

Himorta, al secolo Antonella Arpa, è sicuramente una delle cosplayer più forti e seguite in circolazione. Ma sarebbe riduttivo considerarla solo come tale. Sdoganata dalla TV è entrata nei salotti italiani con trasmissioni e talk show, protagonista di un fumetto, presentatrice, ma soprattutto gamer appassionata da tempi non sospetti che riesce a divulgare il verbo del videoludo con gioia e autentica passione. L'abbiamo incontrata al Mediaworld Tech Village di Lucca Comics e abbiamo condiviso alcune interessanti osservazioni insieme.

Tra cosplay e videogiochi Himorta Influencer, presentatrice, ora anche protagonista di un fumetto. I lettori di Multiplayer, però, ti conoscono principalmente per i tuoi cosplay e la tua passione per i videogiochi. In tutto questo quanto hai tirato fuori del tuo "personaggio", e quanto di "Antonella"? In realtà il cosplay, almeno nel mio caso, ha aiutato a sviluppare tante altre arti da un punto di vista professionale. Oggi sono qua a Lucca Comics come presentatrice e questo lo devo ai miei cosplay sui videogiochi, cosa che mi ha aperto tante porte proprio in questo settore. Un altro settore bellissimo che mi è caro è anche quello del cinema, e anche quello alla fine lo devo al cosplay perché ho iniziato impersonando i super eroi. Quello per me è stato un inizio, poi ho sviluppato le competenze nell'ambito cinema, anche come intervistatrice. In realtà quindi parte tutto dal cosplay. Cosa c'è da scoprire ancora di Antonella? Mi auguro di fare un mio programma "nerd", un quiz, qualcosa di simpatico che tocca i temi a me più cari: manga, videogiochi, cinema, ecc.

Sei una delle personalità più seguite sui social network e hai un grande seguito tra giovani e giovanissimi. Hai anche insegnato a scuola. Spesso nel mondo di internet l'opinione pubblica tende a "demonizzare" alcuni prodotti. Come pensi che il web debba rapportarsi nell'equilibro tra educazione e intrattenimento? Per me i videogiochi rappresentano opere artistiche senza alcuno scopo educativo. Quello che dovrebbe cambiare è proprio questo, sviluppare una sensibilità verso il media che lo porti a essere visto esattamente come tutti gli altri. Siamo ancora lontani, però. Ma ci arriveremo piano piano, penso a certi generi musicali che una volta erano demonizzati e oggi fanno parte della nostra cultura. Succederà la stessa cosa: quando parliamo di videogiochi parliamo di "disegni", animazione, narrativa, musica, in tutto e per tutto abbraccia ogni aspetto dell'arte.

Sappiamo che ti sei spesa anche nel mondo dello sport e degli esport, ma tu a cosa giochi? e quali sono i tuoi titoli preferiti? Io gioco online in multiplayer, mi piacciono molto i MOBA come League of Legends. Gioco sempre in ruolo "support", un ruolo che svela anche il mio lato più femminile e il mio spirito da "crocerossina"! Ce l'ho proprio nell'animo, mi piace assistere i miei compagni di squadra. D'altro lato, gioco spesso a generi molto distanti come Mortal Kombat che ho apprezzato tantissimo. È stato anche uno dei primi giochi che ho fatto in vita mia e quindi ne ho seguito l'evoluzione durante le generazioni. Vederlo oggi adesso arrivare a questi livelli, in chiave moderna ma sempre molto violento e pieno di sangue, mi è piaciuto tantissimo, anche le combo pazzesche che hanno inserito in questo ultimo capito. Bisogna anche sdoganare questo concetto: le donne giocano ai picchiaduro!