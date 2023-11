Marvel's Spider-Man 2: il brutto costume di Miles Morales è praticamente una pubblicità Adidas

Era già evidente, all'epoca dei primi avvistamenti e conseguenti polemiche , il fatto che le scarpe fossero un modello Adidas, vista la presenza delle visibili strisce sui lati, ma a questo punto è chiaro come anche gli altri "pezzi" del costume derivino da vari capi ufficiali della marca in questione.

La questione non è stata propriamente comunicata in maniera ufficiale, ma è praticamente confermata guardando direttamente lo store Adidas dedicato ai membri di adiClub, dove i vari componenti del costume possono essere acquistati come singoli capi del celebre brand di abbigliamento.

Come si era già ipotizzato nei giorni scorsi, quando era emersa la questione per Marvel's Spider-Man 2 , è stato praticamente confermato che il famigerato costume di Miles Morales nelle fasi avanzate del gioco è praticamente uno spot pubblicitario per Adidas .

Varie iniziative di marketing

Non è la prima volta che Adidas vende prodotti marchiati Marvel, con tanto di product placement attraverso varie iniziative, ma è forse la prima volta che vediamo un costume "finale" costruito come uno spot pubblicitario per la marca di abbigliamento.

In questo modo è possibile costruirsi un vero e proprio costume di Miles Morales "a casa", acquistandone i componenti sullo store: 50 dollari per la maglia, 50 dollari per i pantaloni tipo leggings e 230 dollari per le scarpe Ultra 4D Mid Marvel Running e mancherebbe solo la maschera per completare l'opera (oltre al taglio di capelli di Miles Morales, visto che questo spunta fuori dal costume come uno degli elementi che avevano suscitato una certa ilarità già sulle prime).

D'altra parte, Insomniac e Sony sembra abbiano deciso di impegnarsi particolarmente con il marketing attraverso i costumi di Marvel's Spider-Man 2, considerando che sono stati inseriti costumi da parte di calciatori, piloti e pop star nel gioco.