Marvel's Spider-Man 2, molti fan trovano uno dei costumi di Miles Morales davvero brutto

Attenzione, perché qui di seguito daremo delle anticipazioni su Marvel's Spider-Man 2. Se non volete averne per qualsiasi motivo, evitate di leggere oltre.

Molti fan di Marvel's Spider-Man 2 ritengono che uno dei costumi di Miles Morales sia davvero brutto, tanto da chiedere che venga rimosso, modificato o, quantomeno, non riutilizzato per un inevitabile seguito.

Un brutto costume?

In Marvel's Spider-Man 2 per PS5 ci sono decine di costumi per i personaggi, ma quello che sta facendo discutere di più è quello finale di Miles Morales, accusato non solo di promuovere il marchio Adidas, ma anche di essere davvero brutto per diversi dettagli, primo fra tutti il non coprire i capelli di Morales creando uno strano effetto "vasetto".

Fosse stato un costume extra, probabilmente nessuno se ne sarebbe lamentato, ma il fatto che vada usato obbligatoriamente e che sia canonico, non è piaciuto proprio. Qualcuno è addirittura arrivato a definirlo "brutto a livello offensivo".

C'è poi chi spera che non venga usato nel terzo gioco.

C'è anche chi lo definisce il peggior costume che Miles abbia mai avuto.

Per ora Insomniac Games non ha risposto alla questione, comunque secondaria rispetto al resto del gioco. Difficile attendersi cambiamenti in merito, almeno sul breve periodo, ma non si può mai dire cosa potrebbe accadere nel caso le pressioni si facciano molto forti. Per il resto vi invitamo a leggere la nostra recensione di Marvel's Spider-Man 2 per avere tutti i dettagli sul gioco.