Naruto, i giochi: la classifica dal peggiore al migliore

Naruto è senza dubbio uno dei manga di maggior successo di sempre: pubblicato in Giappone dal 1999 al 2014 all'interno di settantadue tankobon, l'opera di Masashi Kishimoto ha venduto qualcosa come 250 milioni di copie e da essa sono state tratte due serie animate, svariati lungometraggi e naturalmente lo spin-off Boruto, ancora in corso di serializzazione. Il mondo dei videogiochi non è stato a guardare, e infatti sono davvero numerosissimi i prodotti dedicati al Ninja della Foglia: una produzione partita su PlayStation 2, GameCube e Game Boy Advance nel 2003 e giunta fino ai giorni nostri, attraversando le diverse generazioni di console e sperimentando generi e soluzioni fino a trovare la formula perfetta nei lavori targati CyberConnect2. Stilare una classifica dei giochi di Naruto dal peggiore al migliore non è insomma stato semplice e abbiamo dovuto ridurre il lungo elenco delle trasposizioni ai soli dieci titoli che riteniamo più rappresentativi. Se però ci tenete a menzionare qualche esperienza in particolare e i vostri ricordi legati a essa, sentitevi assolutamente liberi di farlo nei commenti: ne discuteremo insieme.

10. Naruto Shippuden 3D: The New Era (3DS, 2011) Naruto Shippuden 3D: The New Era e le sue banalissime sezioni platform Doveva essere una nuova era, quella delle tre dimensioni senza bisogno di occhiali garantita dal Nintendo 3DS, ma Naruto Shippuden 3D: The New Era si è dimostrato essere qualcosa di decisamente diverso, per la precisione un tonfo clamoroso. Takara Tomy ha infatti ripreso per l'occasione la formula action platform della serie Ninja Council, senza però migliorarla in alcun modo. Il risultato è un gameplay fortemente limitato, banale e ripetitivo, in cui si salta noiosamente da una piattaforma all'altra, eliminando nel frattempo i nemici che ci vengono lanciati contro e completando quick time eventi basati su di un impiego a dir poco maldestro del giroscopio dell'handheld Nintendo: se volete ripassare le ragioni del disastro, ecco la nostra recensione di Naruto Shippuden 3D: The New Era.

09. Naruto: Uzumaki Chronicles 2 (PS2, 2008) Naruto: Uzumaki Chronicles 2, una sequenza di combattimento Secondo e ultimo episodio di una serie nata su PlayStation 2 e durata fondamentalmente un paio di anni, Naruto: Uzumaki Chronicles 2 introduce un importante cambiamento rispetto al precedente capitolo, ovverosia l'introduzione della grafica in cel shading, e racconta una storia non canonica, ambientata per lo più all'interno del Villaggio della Sabbia. I problemi del gioco, però, sono parecchi: la trama stessa si rivela noiosa e le sequenze in cui viene portata avanti appaiono interminabili, la gestione della visuale è terribile e il sistema di combattimento appare fin da subito banale e semplicistico, con gli scontri che si risolvono eseguendo sempre la stessa sequenza di mosse: ne abbiamo parlato nella recensione di Naruto: Uzumaki Chronicles 2.

08. Naruto: Ultimate Ninja Heroes 2 - The Phantom Fortress (PSP, 2008) Naruto: Ultimate Ninja Heroes 2 - The Phantom Fortress, combattimenti nella fortezza Ultimo tie-in portatile di questa classifica, Naruto: Ultimate Ninja Heroes 2 - The Phantom Fortress racconta anch'esso una trama inedita, in cui il giovane protagonista e i suoi compagni si trovano ad affrontare una misteriosa fortezza volante che è comparsa all'improvviso sopra il Villaggio della Foglia e che rappresenta una grave minaccia per i ninja che vi abitano. Dovremo dunque esplorarla, alla stregua della più classica delle torri, portando a termine sfide differenti e combattimenti più impegnativi mentre attraversiamo i ben cento livelli che costituiscono la struttura. La formula riprende per molti versi quella della serie originale Ultimate Ninja, con i suoi due piani di profondità, ma i limiti di PSP si fanno sentire: ulteriori dettagli nella recensione di Naruto: Ultimate Ninja Heroes 2 - The Phantom Fortress.

07. Naruto Shippuden: Clash of Ninja Revolution 3 (Wii, 2010) Naruto Shippuden: Clash of Ninja Revolution 3, Sakura contro Naruto La serie Clash of Ninja ha avuto senz'altro il merito di proporre un impianto da picchiaduro tridimensionale di discreta fattura, partendo da GameCube per arrivare poi su Wii con tre episodi che culminano appunto con Naruto Shippuden: Clash of Ninja Revolution 3: un titolo piuttosto ricco di personaggi e contenuti, ma caratterizzato al contempo da una modalità storia controversa nelle sue meccaniche. I quasi quaranta combattenti che compongono il roster del gioco, infatti, vanno sbloccati completando sfide che è possibile portare a termine solo rispettando condizioni minime particolari, che in combinazione con le peculiarità di determinati avversari si traducono in un'esperienza spesso frustrante. A ciò si aggiungono le scomodità di un sistema di controllo tramite Wii-mote che insiste nell'utilizzare lo scuotimento del dispositivo anche per le manovre importanti, come scritto nella recensione di Naruto Shippuden: Clash of Ninja Revolution 3.

06. Naruto to Boruto: Shinobi Striker (PC, PS4, XOne, 2018) Naruto to Boruto: Shinobi Striker e le mosse speciali di Boruto Uno dei titoli più recenti di questa classifica, Naruto to Boruto: Shinobi Striker rappresenta il tentativo da parte di Bandai Namco di produrre un'esperienza multiplayer votata per lo più ai match competitivi, attingendo ovviamente alla ricca lore dell'opera di Kishimoto e ai suoi tantissimi, affascinanti personaggi, inclusi quelli della "nuova generazione". All'interno di una struttura caratterizzata da varie classificazioni, che avremo il compito di scalare inanellando vittorie su vittorie, il gioco ci consegna un gameplay molto semplice e immediato ma interessante, dinamico e spettacolare quanto basta per destare l'attenzione dei fan, sebbene le modalità alla fine dei conti siano troppo poche per garantire la varietà necessaria sul lungo periodo: ne abbiamo parlato nella recensione di Naruto to Boruto: Shinobi Striker.

05. Naruto: Ultimate Ninja (PS2, 2006) Naruto: Ultimate Ninja, Kakashi contro Naruto La seconda parte del nostro elenco, quella se vogliamo più "virtuosa", ha un comune denominatore rappresentato dal lavoro di CyberConnect2, il team di sviluppo giapponese che ha debuttato nel franchise su PlayStation 2 nel 2003 (2006 in Europa: allora le logiche distributive erano molto diverse) proprio con Naruto: Ultimate Ninja. Si tratta di un gioco molto diverso rispetto agli episodi di Ultimate Ninja Storm, un picchiaduro ma dalla struttura bidimensionale, che riprende le meccaniche di Super Smash Bros. introducendo scenari dotati di due differenti livelli di profondità: un espediente che consente di aggiungere un certo spessore strategico agli scontri fra ninja. La recensione di Naruto: Ultimate Ninja lo spiega bene.

04. Naruto: Ultimate Ninja 3 (PS2, 2008) Naruto: Ultimate Ninja 3, il classico scontro fra Naruto e Sasuke Terzo episodio e apice della serie realizzata da CyberConnect2 per PlayStation 2, Naruto: Ultimate Ninja 3 va ad arricchire la formula di partenza grazie all'introduzione dell'interessante modalità Torneo Supremo, con la sua trama inedita, e di uno story mode tradizionale che ripercorre gli eventi del manga fino all'allontanamento di Sasuke. Allo stesso tempo, le meccaniche di combattimento appaiono ottimizzate al punto da riuscire a portare sullo schermo scontri altamente spettacolari, magari non particolarmente complessi per chi ha già familiarizzato con la saga ma in grado di attingere a un roster composto ormai da oltre quaranta personaggi. Volete saperne di più? Ecco la recensione di Naruto: Ultimate Ninja 3.

03. Naruto: Ultimate Ninja Storm (PS3, 2008) Naruto: Ultimate Ninja Storm, tecnica della moltiplicazione e attacco volante insieme Com'era prevedibile, il podio di questa classifica se lo contendono tre differenti episodi della già citata serie Storm, che rappresenta ad oggi la migliore trasposizione possibile per l'opera di Masashi Kishimoto; con particolare riferimento all'anime e alle sue sequenze più suggestive e d'impatto, che CyberConnect2 dimostra di poter finanche superare con la qualità delle sue scene di intermezzo. L'impianto tridimensionale non è ancora perfettamente maturo e si riscontrano alcune incertezze sul piano del bilanciamento, ma Naruto: Ultimate Ninja Storm incarna quell'evoluzione che i fan attendevano, porta avanti la trama fino a circa la metà dei capitoli del manga e può contare su di una grafica in cel shading davvero strepitosa: ne abbiamo parlato nella recensione di Naruto: Ultimate Ninja Storm.

02. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 (PS3, X360, 2012) Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3, un Rasengan in partenza Quarto tie-in per la serie Storm su PlayStation 3 e Xbox 360, Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 spinge al massimo l'hardware delle console Sony e Microsoft per consegnarci un'esperienza ancora più coinvolgente e spettacolare, aggiornata sul piano della trama per arrivare a raccontare le fasi iniziali della Quarta Guerra Mondiale dei Ninja. Il gioco cresce di conseguenza, la sua rosa si allarga a dismisura rispetto agli esordi e la modalità storia intrattiene per circa diciotto ore, lasciando poi spazio a diverse altre modalità che confermano la sostanza di un capitolo davvero ricco, assolutamente spettacolare sul piano della direzione e ulteriormente rifinito nelle meccaniche. La recensione di Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3.