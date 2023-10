Five Nights at Freddy's: miglior debutto di sempre in USA per un film tratto dai videogiochi

Five Nights at Freddy's sta andando davvero bene al botteghino USA , dove ha fatto registrare il miglior debutto di sempre per un film tratto da un videogioco, superando anche Super Mario Bros. The Movie, uscito a inizio anno.

Grossi numeri

La critica lo ha stroncato, ma il pubblico lo sta amando, come i videogiochi

Quindi, nonostante la critica lo stia stroncando, Five Nights at Freddy's pare essersi riuscito a imporsi tra il pubblico, complice anche il periodo di uscita, ossia la festività di Halloween, totalizzando 39,5 milioni di dollari di incassi nel fine settimana di lancio.

Di strada da fare per raggiungere il miliardo di dollari di ricavi di Super Mario Bros. The Movie ne ha ancora tanta, ma le premesse sono incoraggianti e sicuramente riuscirà a superare i 50 milioni di dollari di incassi stimati per la prima settimana di programmazione dalla casa di produzione Blumhouse.

Per adesso non sono annunciati seguiti, ma è probabile che il successo che sta riscontrando, trasformi Five Nights at Freddy's in una serie cinematografica, come avvenuto con quella videoludica, che continua a macinare grossi numeri e uscite. Probabilmente a trainare il successo della serie saranno proprio le nuove generazioni, che hanno conosciuto Five Nights at Freddy's tramite i vari video su YouTube.