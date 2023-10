Let Bions Be Bygones, un’avventura investigativa noir ambientata in un futuro distopico

"Let bygones be bygones", dicono gli inglesi: "lasciati il passato alle spalle" è il modo in cui potremmo tradurre questa espressione idiomatica. Let Bions Be Bygones fa un gioco di parole basato proprio su questa frase. Eppure, il detective John Cooper, protagonista del videogioco in sviluppo presso gli studi di Bohemian Pulp, non sembra essere intenzionato - o in grado - di voltare pagina e guardare verso il futuro.

Disponibile in occasione di Steam Next Fest, la breve demo di Let Bions Be Bygones ha mostrato le primissime fasi di un'avventura investigativa noir con elementi da gioco di ruolo (in particolare nella selezione dei tratti della personalità del protagonista) e con un forte impatto delle scelte sugli sviluppi narrativi. Fortemente ancorato nell'immaginario cinematografico espresso da Ridley Scott nel suo Blade Runner - sia a livello visivo, sia nelle sonorità, che ricordano quelle della splendida colonna sonora di Vangelis - Let Bions Be Bygones non sembra al momento brillare per originalità, ma intrattiene e riesce a immergere il giocatore in un contesto degradato, sporco, pieno di robot, mutazioni, disperazione, mistero.

Scopriamo di più sul mondo distopico di Terrahive e sulle investigazioni del detective John Cooper nella demo di Let Bions Be Bygones.