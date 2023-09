Resident Evil 2, il cosplay di Ada Wong da Lada Lyumos è inedito e pieno di fascino

Lada Lyumos continua a puntare su produzioni originali, e stavolta ha pensato bene di realizzare un cosplay di Ada Wong, il misterioso personaggio che fa la sua comparsa all'interno della campagna di Resident Evil 2.

Il risultato è ovviamente ottimo, un mix di fascino e determinazione che non mancherà di entusiasmare i tantissimi fan della serie Capcom, capace di totalizzare finora ben 146 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Abito rosso, lunghi stivali in pelle nera, gambe accavallate e una pistola in mano, la Ada Wong di Lada Lyumos sembra preparata a qualsiasi evenienza e non dubitiamo neanche per un secondo che sia perfettamente in grado di fronteggiarla.