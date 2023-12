Samsung One UI 6.1 garantirà diverse opzioni per far durare più a lungo le batterie

La distribuzione di One UI 6.0 su dispositivi supportati è ancora in corso, ma già si discute di One UI 6.1, con nuove fonti che suggeriscono l'intenzione dell'azienda di migliorare ulteriormente la vita delle batterie dei telefoni del marchio. La funzione di protezione della batteria è già parte del sistema operativo, ma con One UI 6.1 saranno introdotte ulteriori opzioni per assicurare che la ricarica dei dispositivi venga effettuata in modo corretto senza presentare anomalie per i cicli di ricarica. Anche se One UI 6.1 sarà un aggiornamento relativamente modesto, si prevede che apporterà alcune modifiche significative rispetto alle versioni precedenti.

Tre diverse opzioni Le anticipazioni su One UI 6.1 indicano un potenziamento della protezione della batteria, evidenziando un impegno verso un'esperienza energetica migliore Si prevede che la serie Galaxy S24 debutterà il prossimo mese con a bordo One UI 6.1 basata su Android 14. Si dice che il lancio includerà numerose funzionalità potenziate dall'intelligenza artificiale, tra cui probabilmente una feature dedicata alla salute della batteria.

La fonte afferma che One UI 6.1 offrirà tre livelli di protezione con cui potrà operare. Il livello Base interromperà la ricarica al 95% per poi farla arrivare lentamente al 100%.

Se si opta per l'opzione Adattativo, la funzione rallenterà la ricarica quando la batteria raggiunge l'80% e procederà lentamente durante la notte fino al 100% prima del risveglio, in maniera simile a quanto presente su OxygenOS.

L'opzione Max, invece, garantirà che la ricarica si interrompa all'80%.