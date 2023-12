Avatar: Frontiers of Pandora, trailer con i riconoscimenti della stampa internazionale

Avatar: Frontiers of Pandora è protagonista dell'immancabile trailer con i riconoscimenti della stampa internazionale, che come sappiamo si è un po' divisa nel valutare l'ambizioso tie-in sviluppato da Massive Entertainment.

Sono infatti stati positivi ma non troppo i voti assegnati ad Avatar: Frontiers of Pandora dalle varie testate, con alcune recensioni piuttosto convinte dei pregi del gioco e altre decisamente critiche in merito a gameplay e struttura open world.

Quello che invece ha messo tutti d'accordo è il comparto tecnico, non a caso Digital Foundry ha definito Avatar: Frontiers of Pandora uno dei giochi più impressionanti dell'anno per quanto concerne la grafica.