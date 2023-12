The Mandalorian, la quarta stagione diventerà un film per un rumor

La quarta stagione di The Mandalorian potrebbe abbandonare l'attuale formula episodica e diventare un film destinato alle sale cinematografiche, di fatto il prossimo lungometraggio di Star Wars in arrivo nei cinema.

A riportare questo rumor è stato Jeff Sneider nel podcast The Hot Mic, parlando di come gli attuali piani di Disney dopo il finale della terza stagione di The Mandalorian siano appunto quelli di trasformare lo show in qualcosa di diverso.

"Un paio di mesi fa hanno cominciato a circolare voci sul fatto che la quarta stagione di The Mandalorian potesse diventare un film", ha detto Sneider citando le grandi difficoltà che hanno segnato il periodo degli scioperi e i cambiamenti che hanno innescato.

"Ai tempi non gli ho dato molto peso, ma è ciò che sto cominciando a sentire adesso: quali che siano i piani per la nuova stagione della serie, verrà trasformata nel prossimo film di Star Wars e ci sarà un annuncio entro la fine dell'anno."