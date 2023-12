DOOM compie 30 anni, ecco le reazioni dell'industria videoludica

"Buon trentesimo compleanno, DOOM", ha scritto John Romero, game designer del gioco. "Sono grato di aver fatto parte di questo incredibile team. Grazie per aver giocato i nostri titoli e grazie per aver mantenuto in vita DOOM per tutti questi anni ."

Se avete già letto la nostra retrospettiva dedicata ai 30 anni di DOOM , saprete quale sia stata l'importanza di questo titolo all'interno di un genere che in quel momento è cambiato completamente , adottando soluzioni che non sarebbero più state abbandonate.

Sviluppatori ma non solo

Tom Hall, un altro game designer dell'originale DOOM, ha scritto: "Mi sento fortunato ad aver lavorato insieme a questi geni per dar vita al filone degli sparatutto in prima persona. E grazie a tutti voi per aver giocato e averci consentito di lavorare come sviluppatori di videogame per tutti questi anni."

Jordan Mechner, padre di Prince of Persia, ha dedicato all'occasione il bel disegno che potete vedere qui sotto. "Buon compleanno, DOOM!", ha scritto, aggiungendo: "John, mi scuso per le libertà artistiche che mi sono preso per questa vignetta: i miei ricordi del 1993 sono vividi, ma a differenza dei tuoi non sono fotografici."

Al coro degli auguri si sono uniti anche diversi team di sviluppo moderni, da Obsidian Entertainment a Undead Labs, ringraziando id Software e DOOM per l'ispirazione fornita durante questi tre decenni.