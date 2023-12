Like a Dragon: Infinite Wealth, Kiryu rivela un terribile segreto nel nuovo trailer

Kazuma Kiryu ha rivelato un terribile segreto nel nuovo trailer della storia di Like a Dragon: Infinite Wealth, qualcosa che non mancherà di scuotere i fan della serie SEGA e di questo personaggio in particolare. Sicuri di voler continuare a leggere?

Kazuma Kiryu in Like a Dragon: Infinite Wealth

Kiryu ha il cancro, e a quanto pare la malattia sta avendo la meglio su di lui. Lo confessa nel video a Ichiban Kasuga e a Eric Tomizawa, visto che durante la campagna i due sono i suoi più fedeli alleati.

Dopodiché lo vediamo insieme a Nanba e Seonhee, presumibilmente a Yokohama, stilare una lista delle cose da fare prima di andarsene: una sottotrama che vedrà lo storico protagonista di Yakuza ritrovare molte delle sue vecchie conoscenze.

La questione era stata già anticipata nel trailer della storia di Like a Dragon: Infinite Wealth in versione estesa per i The Game Awards 2023, ma qui viene mostrata la reazione del personaggio e il famoso elenco che decide di creare.