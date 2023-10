L'Attacco dei Giganti: pubblicato il trailer dell'episodio finale dell'anime

Inutile dirlo, il filmato include alcuni spoiler tremendi per chi non ha ancora visto le precedenti puntante della serie, mentre per tutti gli altri rappresenta un gustoso antipasto in vista della messa in onda del gran finale, in cui rivediamo tutti i personaggi principali e alcune sequenze davvero spettacolari che preannunciano uno scontro finale davvero epico.

Studio MAPPA e Pony Canyon hanno pubblicato il trailer finale de L'Attacco dei Giganti in vista della messa in onda dell'attesissimo episodio conclusivo della serie anime.

Una serie lunga dieci anni

Vi ricordiamo che l'episodio finale de l'Attacco dei Giganti andrà in onda il 4 novembre 2023 in Giappone e in streaming in tutto il mondo. In Italia sarà disponibile su Crunchyroll.

Stando alle informazioni condivise in precedenza durerà ben 86 minuti, praticamente più del triplo rispetto agli standard degli anime giapponesi. Un vero e proprio evento per i fan della serie, che aspettano da tempo la conclusione della trasposizione animata dell'opera di Hajime Isayama, la cui prima stagione è andata in onda nell'ormai lontano 2013.