Alan Wake 2, Sam Lake parla delle spaventose sequenze di game over

Le sequenze di game over di Alan Wake 2 sono davvero spaventose, e IGN ha chiesto a Sam Lake di spiegare come mai Remedy Entertainment abbia deciso di realizzarle in questa maniera.

Nella recensione di Alan Wake 2 abbiamo parlato anche della componente orrorifica del gioco, molto spinta e presente, e Lake ha parlato di un tratto stilistico che il team ha cominciato a sperimentare con Control.

Le scene in cui si vede Alan Wake morto, ricoperto di sangue, ma anche i rapidi flash in stile jumpscare sono un modo per rappresentare il potere della Presenza Oscura, il fatto che sia consapevole che noi stiamo guardando, un po' come l'Occhio di Sauron ne Il Signore degli Anelli, ha detto il creative director.