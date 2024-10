Microsoft chiude la "class-action dei giocatori" contro l'acquisizione di Activision Blizzard

Microsoft ha "risolto" la class-action contro la compagnia che era stata presentata da un gruppo di privati contro l'acquisizione di Activision Blizzard, ovvero quella che era diventata nota come la "causa dei giocatori", che di fatto è stata chiusa senza particolare clamore.

La causa "Dante DeMartini et al v. Microsoft, U.S. District Court, Northern District of California" si è ufficialmente risolta "con pregiudizio da parte della corte", cosa che significa, nella struttura legale americana, che la medesima causa non può essere riformulata in futuro sulla stessa questione.

Non sono chiari i termini di questa conclusione, ma potrebbe esserci stato un accordo tra le parti, di cui ancora non si sa nulla e che potrebbe non venire pubblicato. La causa in questione era stata intentata da un gruppo di giocatori che l'acquisizione stesse infrangendo le regole dell'antitrust.