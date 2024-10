Samsung Galaxy Tab A9+, il tablet vola al minimo storico su Amazon Italia

I tablet rappresentano a tutti gli effetti il giusto compromesso tra l'estrema leggerezza di uno smartphone e la maggior potenza di calcolo di un notebook portatile. Alla luce di questo Amazon ha quindi ben pensato di proporvi Samsung Galaxy Tab A9+ in offerta al minimo storico con un ottimo 36% di sconto, permettendovi di risparmiare oltre 100 euro rispetto al prezzo consigliato. Se siete interessati ad acquistarlo è sufficiente cliccare su questo indirizzo, o in alternativa fare un semplice click sul box immediatamente sottostante. Samsung Galaxy Tab A9+ è disponibile in offerta su Amazon a soli 199 euro, contro i 309 euro del prezzo consigliato. Il tablet è venduto e spedito da Amazon, per cui potrete tranquillamente usufruire del servizio Prime per la consegna gratuita a casa vostra.