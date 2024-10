Call of Duty: Black Ops 6 svela tutte le modalità e le mappe multiplayer disponibili al lancio

Activision, Treyarch e Raven Software hanno svelato tutti i contenuti multiplayer previsti per il lancio di Call of Duty: Black Ops 6, tra modalità, mappe e caratteristiche varie che saranno presenti fin da subito all'interno della porzione dedicata al multigiocatore.

Ovviamente, come da tradizione, il supporto è destinato a proseguire a lungo, dunque altri contenuti verranno poi pubblicati nei mesi successivi, ma già all'inizio Call of Duty: Black Ops 6 sembra un gioco decisamente ricco sul fronte multiplayer, con una grande quantità di contenuti da sfruttare per tutti.

In totale, il gioco avrà al lancio 16 mappe multiplayer, tra le quali 12 core 6v6 e quattro mappe Strike che possono essere giocate anche 2v2 e 6v6, oltre a varie modalità e il ritorno del sistema di Prestigio più classico.