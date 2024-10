Che Nintendo usi gli emulatori nel suo museo è normalissimo, ma le polemiche non sono tutte da denigrare

Ha fatto molto discutere la "scoperta", emersa in questi giorni, del fatto che Nintendo utilizzi in verità degli emulatori nel suo museo, per far provare i giochi del catalogo storico agli utenti, soprattutto perché la compagnia si è ormai ritagliata il ruolo di nemica giurata di tale tipo di software e soprattutto della distribuzione delle rom online. Tuttavia, non è affatto sorprendente: Nintendo ha sempre utilizzato emulatori nella sua virtual console di Wii e Wii U, nella distribuzione dei giochi classici attraverso Nintendo Switch Online e anche all'interno delle mini-console NES e SNES uscite sul mercato, dunque il rapporto tra la casa di Kyoto e l'emulazione non è proprio così conflittuale come si potrebbe pensare a prima vista.

Di fatto, Nintendo è contro gli emulatori quando questi non sono sotto il suo completo controllo, e soprattutto è contraria alla distribuzione di ROM online, considerando l'attenzione che ripone sempre nella gestione delle sue proprietà intellettuali. Si può ovviamente polemizzare sul modo in cui la compagnia agisce per affermare i suoi diritti, spesso ostentando la propria forza in maniera assolutamente sproporzionata rispetto alla rilevanza o alla capacità di difendersi legalmente degli individui ed enti presi come bersaglio, ma questo è fondamentalmente un altro discorso. Si potrebbe però partire da qui per provare a pensare a come un'emulazione controllata e legale possa risultare l'unica soluzione effettivamente funzionante per la preservazione dei videogiochi, e il museo di Nintendo lo dimostra chiaramente.