Star Wars Jedi: Survivor riceve una patch che migliora le performance, con la rimozione di Denuvo

Sebbene siano ancora presenti problemi di stuttering e altre questione che possono avere a che fare anche con le diverse configurazioni, in generale si notano miglioramenti sostanziali alle prestazioni di Star Wars Jedi: Survivor, in particolare nelle aree più aperte.

La nuova patch di Star Wars Jedi: Survivor è stata messa a disposizione nelle ore scorse e contiene varie ottimizzazioni, ma è probabilmente la rimozione del sistema anti-tamper quella risulta decisiva: in base ad alcuni test, sembra che il gioco riceva un sensibile incremento in termini di prestazioni.

Dopo oltre un anno dalla sua uscita originale, Electronic Arts e Respawn hanno infine deciso di rimuovere il sistema di sicurezza Denuvo da Star Wars Jedi: Survivor e i miglioramenti alle performance sembrano essere molto evidenti, in base a quanto emerso alla versione PC che ha recentemente ricevuto la patch 9.

La patch 9 porta anche diversi altri miglioramenti

Un'idea di questi miglioramenti si può avere guardando il video riportato qui sotto, pubblicato dallo youtuber Sky Knight Benchmarks, che mostra un notevole incremento nella stabilità del frame-rate in seguito alla patch 9.

Respawn ha applicato anche altre variazioni al gioco con questo aggiornamento, volte proprio a migliorare la fluidità e l'uso del ray tracing, oltre ad aggiustamenti in termini di compatibilità di mouse e tastiera e altro.

Tuttavia, il fatto che questi miglioramenti arrivino proprio in corrispondenza con la rimozione di Denuvo non fa che corroborare le ipotesi di molti giocatori PC, i quali continuano a sostenere che il sistema di sicurezza in questione sia responsabile di molti problemi di performance nei giochi moderni che lo utilizzano.