PS5 Slim è in offerta ancora per un paio di giorni, anche su Amazon

Una promozione inaspettata

In effetti la promozione su PS5 Slim in occasione dell'October Best appare un po' inaspettata, se consideriamo che Sony sta spingendo per le prenotazioni di PS5 Pro e il taglio di prezzo mette in evidenza il fatto che il nuovo modello viene venduto esattamente al doppio della Digital Edition. Questa strategia rende in realtà ancora più evidente come le diverse versioni della console non siano mai state in competizione fra di loro, bensì puntino a un pubblico completamente diverso, con PS5 Slim pensata per il grosso dell'utenza e PS5 Pro solo per gli appassionati più esigenti.

Questi ultimo potranno mettere le mani sull'aggiornamento mid-gen a partire dal 7 novembre e godere delle prestazioni superiori che garantisce, attraverso un miglioramento della risoluzione, del frame rate e/o degli effetti di ray tracing in un gran numero di giochi ottimizzati.

A tal proposito, sono attive anche le Offerte d'Autunno su PlayStation Store, con migliaia di titoli scontati e tanti affari da non perdere: ne parleremo a breve.