La lista dei giochi PS5 Pro Enhanced ora include Monster Hunter Wilds e God of War Ragnarok

A un mese dal debutto nei negozi di tutto il mondo, continua ad espandersi l'elenco dei giochi "Enhanced" di PS5 Pro, ovvero quelli che sin dal lancio o con un aggiornamento gratuito saranno in grado di sfruttare le capacità della console per offrire una qualità dell'immagine e/o performance migliori. Tra le nuove aggiunte spiccano i nomi di Monster Hunter Wilds e God of War Ragnarok.

Per quanto riguarda Monster Hunter Wilds, la conferma è arrivata da una recente intervista di IGN al producer della serie Ryozo Tsujimoto, che, riassumendo, ha riferito che il gioco supporterà le caratteristiche di PS5 Pro, ma che il team di Capcom al momento non può confermare se lo farà sin dal lancio, fissato al 28 febbraio, o con un aggiornamento successivo.

"Stiamo ricevendo un grande supporto da Sony per capire cosa faremo con PS5 Pro. È una cosa extra da considerare come parte del processo di sviluppo, ma siamo molto entusiasti delle possibilità", ha detto Tsujimoto. "Ci piacerebbe realizzare delle ottimizzazioni per PS5 Pro prima del lancio del gioco, ma siamo ancora nel bel mezzo del processo di decidere come saranno."