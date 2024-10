Il PlayStation Store dà il via alle Offerte d'Autunno con migliaia di sconti per PS4 e PS5

Il PlayStation Store oggi ha dato il via alle Offerte d'Autunno, che come da tradizione propongono migliaia di offerte tra giochi, DLC ed edizioni speciali di giochi per PS4 e PS5. Vediamo alcune delle più interessanti disponibili al momento.

Se ancora non avete giocato a Hogwarts Legacy, potrebbe farvi gola il fatto che al momento è acquistabile a 22,49 euro su PS5 e a 20,99 euro su PS4, con uno sconto del 70% rispetto al prezzo standard. Molto interessante anche lo sconto del 60% per Star Wars Jedi: Survivor per PS5 che è sceso a 31,99 euro, il prezzo più basso mai registrato sul PlayStation Store. Anche la versione PS4 è in offerta, a 34,99 euro.