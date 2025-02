Meta annuncia Project Waterworth: il cavo sottomarino più lungo del mondo per portare l'IA ovunque

Il progetto, che rappresenta un investimento pluriennale da miliardi di dollari, collegherà Stati Uniti, India, Brasile, Sud Africa e altre regioni chiave, con l'obiettivo di migliorare la connettività, facilitare l'inclusione digitale e aprire nuove opportunità per lo sviluppo tecnologico. Waterworth utilizzerà la tecnologia con la più alta capacità disponibile, con 24 coppie di fibre, per garantire una connettività senza pari e supportare le crescenti esigenze digitali del mondo.

Meta ha annunciato Project Waterworth, un progetto di cavo sottomarino che, una volta completato, si estenderà per oltre 50.000 km, connettendo cinque continenti e diventando il cavo sottomarino più lungo al mondo.

Il progetto Waterworth

Secondo Meta Project Waterworth è fondamentale per l'infrastruttura digitale globale, in quanto i cavi sottomarini rappresentano oltre il 95% del traffico intercontinentale. Nelle intenzioni della compagnia il progetto aprirà tre nuovi corridoi oceanici, migliorando la velocità e l'affidabilità delle cosiddette "autostrade digitali". Meta tra l'altro ha già sviluppato oltre 20 cavi sottomarini negli ultimi dieci anni, contribuendo di fatto a costruire la spina dorsale di Internet.

La mappa del tragitto di Project Waterworth

L'azienda sottolinea l'importanza di questo progetto per l'innovazione dell'intelligenza artificiale, che sta trasformando il modo in cui interagiamo e lavoriamo. "Project Waterworth garantirà la capacità, la resilienza e la portata globale necessarie per supportare le infrastrutture leader e rendere i benefici dell'IA accessibili a tutti, indipendentemente dalla loro posizione geografica", si legge nel comunicato.

Per maggiori informazioni su Project Waterworth e l'impegno di Meta nell'innovazione delle infrastrutture, potete visitare il sito web ufficiale di Meta. Intanto il chatbot Meta AI ha iniziato a ricordare dettagli personali dai vostri profili Instagram e Facebook.