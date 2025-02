Pokémon GO City Safari arriva a Milano, vediamo le date e come partecipare

Pokémon GO City Safari arriva a Milano: il celebre evento farà il proprio debutto nella città italiana i prossimi 29 e 30 marzo, coinvolgendo tutti gli Allenatori nostrani in un'esperienza destinata a trasformare il capoluogo lombardo in un'enorme area di gioco.

Come sappiamo, gli eventi dal vivo di Pokémon GO rappresentano un'occasione perfetta per gli appassionati, siano essi veterani o novizi, che desiderano riscoprire la magia del mobile game in realtà aumentata lasciandosi coinvolgere in un'avventura speciale, ricca di Pokémon da catturare e ricompense esclusive.

I biglietti per l'evento sono già disponibili su Pokemongolive.com e direttamente tramite l'app Pokémon GO: il prezzo è di 10 euro per una singola giornata di gioco, mentre il pacchetto weekend è disponibile a 18 euro. I partecipanti potranno accedere a bonus speciali, come l'incontro con Pokémon cromatici e altro ancora.

Protagonista dell'evento sarà Eevee con il cappello da esploratore, che accompagnerà gli Allenatori nel loro viaggio attraverso Milano. Sarà possibile inoltre evolvere il personaggio in una delle sue otto forme, tutte con il cappello esclusivo.

Inoltre Mudbray, il Pokémon Ciuconiglio, farà il proprio debutto assoluto in Pokémon GO ma solo per i partecipanti al City Safari.