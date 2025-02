Il Tour di Pokémon GO: Unima comincerà fra pochi giorni, scopriamo i dettagli

Sarà inoltre disponibile una versione a pagamento, chiamata biglietto Tour deluxe , pensata per coloro che desiderano ottenere ricompense extra e progredire più rapidamente.

Durante l'evento tutti gli Allenatori e le Allenatrici riceveranno automaticamente il biglietto Tour senza costi aggiuntivi , a partire dalle 10:00 di lunedì 24 febbraio. Accumulando punti Tour e salendo di livello, sarà possibile sbloccare ricompense fino alla conclusione dell'evento, fissata per le 18:00 di domenica 2 marzo.

Fra le principali novità di questo evento spicca l'introduzione del biglietto Tour , un sistema gratuito e a tempo limitato che consente di monitorare i progressi nel Tour di Pokémon GO: Unima e ottenere premi e bonus completando specifiche missioni.

A quel punto tutti gli Allenatori e le Allenatrici del mondo avranno la possibilità di partecipare gratuitamente al Tour di Pokémon GO: Unima - Globale , senza dover acquistare un biglietto e approfittando di questa occasione per divertirsi, vivendo insieme un'avventura ispirata alla regione di Unima.

Il Tour di Pokémon GO: Unima comincerà fra pochi giorni , partendo con due appuntamenti dal vivo a Nuova Taipei (Taiwan) e Los Angeles (USA) il 21 febbraio, per poi proseguire nell'ambito di un evento globale che si svolgerà nelle giornate del 1 e del 2 marzo.

I nuovi Pokémon e gli habitat stagionali

Il Tour di Pokémon GO: Unima segnerà il debutto di Kyurem Nero e Kyurem Bianco nel gioco. Gli Allenatori e le Allenatrici potranno sperimentare la fusione dei Pokémon per ottenere queste forme completando una speciale missione di ricerca esclusiva.

Un altro Pokémon inedito farà la sua comparsa in Pokémon GO: Meloetta Cromatico. Durante l'evento Destinazione Unima, i giocatori di tutto il mondo avranno la possibilità di acquistare un biglietto per una ricerca che consentirà loro di incontrarlo.

Oltre a Meloetta, altri Pokémon cromatici faranno il loro debutto, tra cui Deerling, Maractus, Sigilyph e Bouffalant. Inoltre alcuni Pokémon esclusivi dell'evento appariranno in natura in ambientazioni tematiche legate alle stagioni, con orari specifici:

Grotte invernali: 10:00 - 11:00 e 14:00 - 15:00

Serata primaverile: 11:00 - 12:00 e 15:00 - 16:00

Vacanze estive: 12:00 - 13:00 e 16:00 - 17:00

Mascherata autunnale: 13:00 - 14:00 e 17:00 - 18:00

Infine non mancheranno i bonus, di cui gli Allenatori e le Allenatrici potranno usufruire nel corso dell'evento: