Xbox non sarà la nuova Sega, ma il multipiattaforma le ha permesso di crescere, ha affermato Phil Spencer

Le parole di Phil

"Ovviamente guadagniamo di più sulla nostra piattaforma," ha spiegato Spencer. "È uno dei motivi per cui investirci è importante." Spencer ha poi spiegato che ci sono delle persone che non si allontaneranno mai dalle loro console PlayStation o Nintendo, vuoi per i giochi acquistati, vuoi perché preferiscono i loro controller, o vuoi per le esclusive. "Non voglio pensarci e dire, "non c'è modo di poterci costruire un businessì o trovare dei fan delle nostre serie." Non sto più cercando di far arrivare tutti su Xbox. [...] Cerchiamo solo di permettere a più persone di giocare e sì, il 70% che guadagniamo sui giochi venduti su altre piattaforme ci aiuta a costruire grandi portfoli come quello che abbiamo mostrato al Dev Direct e spero che accadrà lo stesso per il resto dell'anno."

Phil Spencer con il casco di Fallout

Uno degli intervistatori gli ha quindi fatto notare che la comunità è preoccupata dal fatto che Xbox possa diventare la nuova Sega, ossia che da produttore hardware si trasformi in un editore puro. Spencer ha detto di rispettare le persone che manifestano le loro preoccupazioni, perché capisce il punto: "Ho una libreria di giochi su Xbox. Voglio assicurarmi di poter continuare a giocare a quei giochi. Continueranno a fare hardware? Potremo ancora giocare ai giochi come abbiamo sempre fatto? Dovrò noleggiare tutti i miei giochi? Posso ancora acquistare giochi?"

Spencer ha affermato poi che Xbox ha già mostrato grande rispetto per le librerie dei giocatori, lavorando moltissimo sulla retrocompatibilità e creando funzionalità come quella Play Anywhere, che consente di acquistare un gioco una volta e di giocarlo su qualsiasi piattaforma compatibile.

"Ovviamente dobbiamo gestire bene il nostro business, quindi avremo i nostri prezzi e tutto ciò che facciamo, ma voglio offrire quante più opzioni possibili per i giochi che abbiamo. In modo che trovino sempre più giocatori. È per questo che il nostro abbraccio a Windows e al Cloud ci ha permesso di crescere. Una delle nostre regioni in più rapida crescita in questo momento è l'Asia e non è perché stiamo vendendo più console in Asia, ma attraverso il cloud e il PC, stiamo trovando più utenti di anno in anno che in qualsiasi altro luogo. La piattaforma in più rapida crescita è il Cloud. È la cosa che sta crescendo più velocemente di anno in anno e questi sono giocatori come quello di cui parlavi, come quel conduttore radiofonico. Non avremmo mai raggiunto quella persona con la nostra console. Quindi cerchiamo di trovarli in un modo che funzioni, ed è meglio per Indiana Jones. È meglio per Xbox."