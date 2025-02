Bisogna abituarsi a vedere i loghi di PlayStation e Nintendo durante gli eventi di Xbox

A dirlo non è stato un passante qualsiasi, ma Phil Spencer , il capo della divisione gaming di Microsoft, in una recente intervista concessa a Xbox Era, in cui ha toccato diversi argomenti relativi al futuro della piattaforma.

Multipiattaforma

Spencer ha toccato l'argomento rispondendo a una domanda riguardante il Developer_direct. L'intervistatore ha premesso che ormai i giocatori sono abituati agli annunci dei giochi Xbox per console PlayStation, come quello di Forza Horizon 5 in arrivo su PS5, ma di solito questo accadeva dopo averli annunciati per Xbox. Durante l'ultimo evento non è andata così: "È come dire, ragazzi, togliamoci il dente, ci saranno situazioni diverse, ma questa è la nuova era. Abituatevi a come andranno le cose. Come lo spiegherete alla community?"

I loghi delle altre piattaforme non sono più un tabù per Xbox

Phil Spencer: "Penso che si tratti semplicemente di essere onesti e trasparenti su dove i giochi verranno pubblicati, e in realtà abbiamo avuto questa discussione anche l'anno scorso per la presentazione di giugno. Quando abbiamo preso la decisione, non siamo riusciti a preparare tutte le risorse necessarie e ci è sembrato strano averne incluse alcune ed escluse altre.

Ma voglio essere trasparente con le persone: se un gioco uscirà su Nintendo Switch, lo indicheremo. Se uscirà su PlayStation, su Steam... La gente dovrebbe conoscere i negozi dove può trovare i nostri giochi, ma voglio che le persone possano provare la community Xbox nei nostri giochi e tutto ciò che abbiamo da offrire, su ogni schermo possibile.

E ovviamente non tutti gli schermi sono uguali. Certo, ci sono alcune cose che non possiamo fare sulle altre piattaforme chiuse che possiamo fare su piattaforme aperte, sul cloud; è diverso. Ma i giochi dovrebbero essere la cosa su cui concentrarsi. E la strategia che abbiamo ci permette di realizzare grandi giochi, supportando al contempo la nostra piattaforma nativa."

Spencer ha poi ribadito il punto affermando che l'obiettivo è che sempre più persone possano giocare con i giochi Xbox, pur nella consapevolezza che le altre piattaforme non faranno lo stesso, almeno nel breve periodo. Detto questo, le sue parole sono l'ennesima conferma della strategia multipiattaforma di Xbox, che ormai è sempre più nei fatti.