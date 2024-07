La Stagione 2 di Suicide Squad: Kill the Justice League vedrà l'arrivo di Mrs. Freeze e non solo

Mrs. Freeze è in realtà Victoria Frias, divenuta come Mr. Freeze una supercriminale dal cuore di ghiaccio , equipaggiata con un'armatura che mantiene la sua rigida temperatura e munita di armi in grado di congelare i suoi avversari.

Mrs. Freeze arriverà in Suicide Squad: Kill the Justice League con la Stagione 2 , che sarà disponibile a partire dall'11 luglio con l'Episodio 3: Frozen Hearts. A questo aggiornamento farà poi seguito l'Episodio 4: Winter.

Il supporto post-lancio continuerà, nonostante tutto

Come annunciato alcuni giorni fa, tutti i contenuti già pianificati per Suicide Squad: Kill the Justice saranno pubblicati, nonostante il flop del titolo sviluppato da Rocksteady Studios, che non è purtroppo riuscito a raggiungere i numeri sperati in termini di vendite e giocatori attivi.

Le vendite deludenti di Suicide Squad: Kill the Justice League non impediranno dunque al team di sviluppo di portare avanti il supporto post-lancio come previsto, del resto parliamo di contenuti già previsti e probabilmente per lo più già realizzati dallo studio autore di Batman: Arkham.

Vedremo se queste aggiunte culmineranno con un qualche tipo di ripristino dell'Arkhamverse e dunque con un ritorno degli eroi che abbiamo affrontato durante la campagna di base, come raccontato nella recensione di Suicide Squad: Kill the Justice League.