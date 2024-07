Flintlock: The Siege of Down, il souls-lite in offerta su Instant Gaming

Se sei appassionato del genere Souls-lite, quest'offerta è proprio pane per i tuoi denti: Instant Gaming ha infatti messo in promozione il preorder di Flintlock: The Siege of Dawn con un ottimo sconto del 18% rispetto all'originale prezzo di listino proposto dalla compagnia distributrice. Se sei interessato a prenotarlo è sufficiente cliccare su questo indirizzo.

Flintlock: The Siege of Dawn è disponibile al preorder a soli 32.93 euro (27.99 euro + IVA), permettendoti di risparmiare circa 7 euro rispetto al prezzo di listino originario. Ricordiamo che si tratta della versione Steam del gioco, per cui ti raccomandiamo di scaricare preventivamente l'apposito client per il corretto avvio del titolo.