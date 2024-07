ASUS Vivobook S 15 e Snapdragon X Elite: prestazioni massime anche senza alimentazione, ecco i nostri test

L'estate 2024 è iniziata all'insegna dei Copilot+ PC e tra i tanti dispositivi lanciati sul mercato non poteva mancare la proposta di ASUS: il nuovo Vivobook S 15 con processore Snapdragon X Elite è stato progettato per supportare le più avanzate funzionalità basate su intelligenza artificiale, facendo delle prestazioni e dell'efficienza le proprie parole d'ordine. Su questo fronte, il laptop della casa taiwanese promette prestazioni massime indipendentemente dalla presenza dell'alimentatore e i primi test che abbiamo effettuato sembrano confermarlo. Scopriamo insieme i numeri dei nostri benchmark.

Che si utilizzi la batteria o l'alimentatore, il Vivobook S 15 riesce infatti a mantenere quasi invariate le prestazioni , caratteristica che può fare la differenza per chi vuole performance massime in ogni condizione di utilizzo.

I risultati dei benchmark

Iniziamo la nostra analisi di ASUS Vivobook S 15 partendo dai benchmark sintetici: utilizzando la batteria del laptop, Geekbench 6 ha raggiunto 2406 punti in single core e 14467 in multi core. Alimentato a corrente invece, il nuovo arrivato di ASUS ha fatto registrare 2463 punti in single core e 14558 punti in multi core. Come si evince dai numeri, la differenza tra le prestazioni single core è del 2.37%, mentre per quelle multi core è di appena lo 0,37%.



Geekbench 6 su Vivobook S 15 alimentato a batteria

Geekbench 6 su Vivobook S 15 alimentato a corrente

La stessa conclusione può essere raggiunta con i test grafici di 3D Mark, in particolare con Steel Nomand: Vivobook S 15 a batteria raggiunge 1981 punti, che diventano 2001 una volta collegato l'alimentatore.

Wildlife Extreme ottiene invece 6324 con batteria e 6411 punti con alimentatore all'attivo, facendo registrare uno scarto leggermente superiore al precedente test.

Abbiamo infine messo alla prova le prestazioni reali del nuovo Vivobook S 15, utilizzando Cyberpunk 2077 con il preset Steam Deck. Messo alle strette dal kolossal sci-fi di CD Project RED, il laptop di ASUS alimentato a batteria ha raggiunto una media di 27.32 fps, mentre alimentato a corrente ha fatto registrare 27.46 fps. Insomma, la differenza rientra ampliamente nel margine di errore ed è quindi praticamente irrilevante.

I risultati di Cyberpunk 2077 con alimentazione a batteria

I risultati di Cyberpunk 2077 con alimentazione a corrente

ASUS e Qualcomm sembrano quindi aver dato libero sfogo alla potenza del Vivobook S 15. Rimane da vedere quanto questa scelta può incidere sulla longevità della batteria e vi rimandiamo alla recensione in uscita per scoprire tutti i dettagli.

Nel frattempo vi ricordiamo che ASUS Vivobook S 15 è già disponibile a partire da 1.399 Euro.