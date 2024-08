Dragon Ball Online, la storia dell'MMO coreano che non conoscevate

Come? Non avete idea di cosa stiamo parlando? Mettetevi comodi, allora, perché vogliamo raccontarvi la storia di Dragon Ball Online, l'MMO coreano che non conoscevate .

Pur in una veste chiaramente non ufficiale, Dragon Ball Online Global ha dunque fatto il proprio effettivo ritorno nel 2018 , nella forma di una open beta gratuita che nel corso degli anni è stata rifinita, migliorata e arricchita grazie al sostegno degli appassionati: quelli che hanno alzato le mani o si sono messi alla ricerca delle Sfere del Drago, vedendo esaudire il loro desiderio.

Lanciato nel 2010 in Corea del Sud e successivamente a Taiwan e Hong Kong, Dragon Ball Online è stato realizzato da NTL con un team di sviluppo misto, che vedeva sul fronte nipponico la presenza di Koji Takamiya nel ruolo di creative director, del leggendario Yuzo Koshiro come autore della colonna sonora e dello stesso Akira Toriyama come supervisore generale.

Che i videogiocatori coreani abbiano la passione per gli MMO è cosa nota, al punto che una decina di anni fa il modo migliore per sdoganare un qualche tipo di proprietà intellettuale in quel mercato era appunto consegnarla al pubblico nella forma di un'esperienza multiplayer di massa. È nata così un'idea particolarmente ambiziosa: realizzare un MMORPG ambientato nel mondo di Dragon Ball .

Il nostro personaggio in Dragon Ball Online, proveniente da un'epoca non precisata, viene risucchiato in una delle crepe del tempo generate dai viaggi di Mira e Towa, ma con l'aiuto di Trunks e della Pattuglia Temporale raggiunge la Terra dell'Era 1000 per unirsi a tanti altri combattenti e sconfiggere i due potentissimi demoni prima che diventino inarrestabili.

Se avete giocato Dragon Ball Xenoverse allo sfinimento, la trama di Dragon Ball Online probabilmente vi suonerà familiare e il perché è presto detto: Bandai Namco ha utilizzato la stessa ambientazione dell'MMO coreano, che era stata scritta in collaborazione con Akira Toriyama, come base su cui costruire il suo gioco.

Un mondo diverso

La Terra del futuro di Dragon Ball Online è popolata da tre differenti razze: gli Umani, i Namecciani e i Majin. Gli Umani vantano un patrimonio genetico misto, che deriva anche da quello dei Saiyan che hanno vissuto sul loro stesso pianeta e possiedono dunque uno straordinario potenziale nascosto all'interno delle due classi in cui sono suddivisi: esperti di arti marziali e mistici.

Uno scatto dall'editor di Dragon Ball Online

I Namecciani si sono trasferiti sulla Terra in seguito alla distruzione di Neo Namec per mano di Mira: si dividono in guerrieri e membri del clan del drago, una classe di supporto che utilizza la magia come Dende, il precedente Dio e il Grande Mago Piccolo. Infine i Majin, discendenti dei cloni creati da Majin Bu, si dividono in mighty e wonder.

Sullo sfondo di uno scenario in parte familiare e in parte diverso da quello che conoscevamo, avremo la possibilità di utilizzare un semplice editor per donare al nostro personaggio l'aspetto e le caratteristiche che più ci piacciono, partendo appunto da queste tre razze e dalle rispettive classi, per poi cimentarci con una serie di missioni e attività che ci consentano infine di contrastare i malvagi piani dei guerrieri demoniaci.

Un Namecciano in Dragon Ball Online

Potremo a un certo punto volare in giro per il mondo, visitare luoghi suggestivi come l'isoletta su cui sorge la Kame House, collezionare oggetti (fra cui anche le Sfere del Drago), migliorare le nostre abilità e metterle al servizio della Pattuglia Temporale all'interno di spedizioni in epoche differenti, grazie a cui avremo la possibilità di rivivere alcuni fra i momenti più iconici della saga di Dragon Ball.