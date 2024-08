Disney ha cancellato The Acolyte – La Seguace, la serie Star Wars non avrà una seconda stagione

A quanto pare la drastica decisione presa dalla casa di Topolino non è stata presa solo per via delle numerose critiche da parte dei fan del franchise di Star Wars e di recensioni della critica discrete ma non stellari, ma anche e soprattutto per i numeri di visualizzazione degli abbonati a Disney+ ben al di sotto delle aspettative .

Stando a quanto riportato dal portale Deadline, Disney ha cancellato The Acolyte - La Seguace , con la serie Star Wars incentrata sul lato oscuro della Forza che dunque che non riceverà una seconda stagione, nonostante l'ultimo episodio sembrasse preparare il terreno per delle nuove storie.

Un'idea interessante, ma mal sfruttata

Non aiuta, inoltre, il budget stellare di circa 180 milioni di dollari richiesti per girare la prima stagione, davvero molto elevato per una serie TV, laddove l'obiettivo annunciato lo scorso anno da Bob Iger, il CEO di Disney, è proprio quello di ridimensionare i costi delle grandi produzioni Marvel e Star Wars per garantire una posizione finanziaria più sana alla compagnia. Insomma, evidentemente si è arrivati alla conclusione che non c'erano assolutamente le basi per invertire la tendenza negativa con una seconda stagione di The Acolyte - La Seguace.

Per chi non la conoscesse, The Acolyte - La Seguace è una serie ambientata circa 100 anni prima di Star Wars - Episodio 1: La Minaccia Fantasma, in un periodo in cui i Jedi sono al culmine del loro potere e la Repubblica Galattica prospera. La storia segue le vicende di un ex Padawan che si riunisce al suo Maestro Jedi per indagare su una serie di crimini misteriosi, collegati a un complotto da parte di forze oscure. La serie è stata criticata soprattutto dai fan storici di Star Wars, che l'hanno bombardata di recensioni negative in quanto ha modificato alcuni dettagli ormai considerati parte del canone del franchise.