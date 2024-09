Finalmente ci siamo. Tutti quelli che lo stanno attendendo con trepidazione, saranno felici di sapere che Dragon Quest III HD-2D Remake è entrato in fase gold, ossia il gioco è completo e pronto per essere pubblicato. Si tratta di un momento importantissimo per ogni team di sviluppo, come saprete, visto che segna la fine dei lavori (almeno in passato era così, ora diciamo che mette fine alla parte più grossa).