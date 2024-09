PlayStation Plus: cos'è, come funziona, prezzi e come abbonarsi

Se siete arrivati su questa pagina significa che state cercando informazioni su come funziona di preciso questo servizio e se conviene abbonarsi. Ebbene, siete nel posto giusto: di seguito vi spiegheremo tutto quello che c'è da sapere sul PlayStation Plus con una panoramica sui piani di abbonamento disponibili, i prezzi, i vantaggi offerti e come abbonarsi .

Se siete in possesso di una PS4 o una PS5 o avete intenzione di acquistare una di queste due console, allora avrete sicuramente sentito parlare di PlayStation Plus , il servizio in abbonamento di Sony che offre una serie di vantaggi , incluso l'accesso al multiplayer online, sconti esclusivi per gli iscritti, giochi mensili da riscattare senza costi aggiuntivi e una libreria con centinaia di titoli da scaricare e giocare in qualsiasi momento.

Abbiamo quindi il PlayStation Plus Essential , il livello base che offre giochi mensili, sconti esclusivi, salvataggi in cloud e accesso al multiplayer. Salendo di tier, c'è PS Plus Extra che aggiunge all'equazione un vasto catalogo con centinaia di giochi PS4 e PS5 che è possibile scaricare e giocare in qualsiasi momento. Infine, PS Plus Premium garantisce l'accesso a una libreria di vecchi classici dell'era PS1, PS2, PSP e PS3, prove a tempo limitato per decine di titoli e la possibilità di riprodurre in streaming numerosi giochi senza doverli scaricare e installare.

PlayStation Plus è un servizio in abbonamento lanciato nel 2010 che offre una serie di vantaggi. Inizialmente, proponeva "solo" dei giochi mensili in regalo, sconti esclusivi e altri piccoli bonus, come degli avatar per il profilo. A partire dal lancio di PS4 nel 2013, il servizio è diventato obbligatorio per accedere al multiplayer online dei giochi, rendendolo ancora più importante e centrale nell'ecosistema PlayStation. Un altro grande cambiamento è avvenuto nel 2022, quando PlayStation Plus è stato reinventato in un abbonamento a tre livelli. In maniera del tutto simile a Netflix e Disney+, più alto è il livello dell'abbonamento, maggiori sono i vantaggi per l'utente.

I vantaggi di PlayStation Plus

Dopo aver fatto una breve panoramica della storia e delle caratteristiche principali del PlayStation Plus, vediamo nel dettaglio tutti i vantaggi offerti dai vari livelli dell'abbonamento:

Giochi mensili del tier Essential (Essential, Extra e Premium)

Uno dei vantaggi che fa più gola agli abbonati di PlayStation Plus è rappresentato indubbiamente dai giochi mensili per PS4 e PS5 riscattabili senza costi aggiuntivi. Più nello specifico, vengono proposti almeno tre titoli a partire dal primo martedì di ogni mese ed è possibile reclamarli fino a che non vengono sostituiti da quelli del mese successivo. Una volta aggiunti alla vostra libreria vi rimarranno per sempre e potrete scaricarli e giocarci in qualsiasi momento, a patto che abbiate una sottoscrizione a PlayStation Plus attiva. Se per qualsiasi motivo decideste di interrompere l'abbonamento per poi riattivarlo in un secondo momento, potrete nuovamente giocare ai titoli reclamati in precedenza.

Accesso al multiplayer online (Essential, Extra e Premium)

L'abbonamento a PlayStation Plus è obbligatorio per accedere alle modalità multiplayer online cooperative e competitive dei giochi, come ad esempio EA Sports FC, Call of Duty e Gran Turismo 7 e così via. L'eccezione è rappresentata dai giochi free-to-play come Fortnite, Apex Legends, Genshin Impact e dalle modalità multigiocatore in locale (ovvero giocando dalla stessa console).

Alcuni giochi che richiedono PlayStation Plus per giocare in multiplayer online

Sconti e contenuti esclusivi esclusivi (Essential, Extra e Premium)

Gli abbonati a PlayStation Plus periodicamente possono accedere a sconti esclusivi per il PlayStation Store. Nella maggior parte dei casi parliamo di percentuali di sconto maggiori per i giochi in offerta nel negozio digitale, ma di tanto in tanto vengono proposte anche promozioni esclusive o il privilegio di accedere in anticipo ad alcune offerte. Inoltre, gli iscritti possono reclamare una serie di pacchetti esclusivi per i giochi, come ad esempio costumi extra per i personaggi, valuta di gioco e così via.

Salvataggi in cloud (Essential, Extra e Premium)

PlayStation Plus offre anche la possibilità di conservare i salvataggi in una memoria di archiviazione nel cloud. Il tutto avviene in maniera del tutto automatica: ogni volta che chiudete un'applicazione o attivate la modalità Riposo i salvataggi nel cloud verranno sincronizzati con quelli nella vostra console. Potrete scaricare i file conservati in qualsiasi momento, il che può tornare utile se cambiate console o per continuare la vostra partita giocando sulla console di un vostro amico.

Share Play (Essential, Extra e Premium)

Share Play è una funzionalità esclusiva del PlayStation Plus che permette agli iscritti di condividere la propria sessione di gioco con un altro utente online in streaming. Grazie a questa funzionalità possiamo invitare un amico a guardare la nostra partita in tempo reale e addirittura permettergli di giocare al nostro posto o insieme in modalità cooperativa, anche se non possiede il titolo a cui stiamo giocando.

Un esempio del funzionamento di Share Play

Catalogo con centiania di giochi PS4 e PS5 (Extra e Premium)

Il vantaggio principale di PlayStation Plus Extra è rappresentato da un catalogo con centinaia di giochi per PS4 e PS5 che gli iscritti possono scaricare e giocare in qualsiasi momento, da grandi produzioni acclamate da critica e pubblico a produzioni indie e gemme nascoste. Insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti. Non è finita qui: nel catalogo è incluso anche Ubisoft+ Classics, una selezione di giochi della compagnia francese, incluse serie popolari come Assassin's Creed e Far Cry.

Questa libreria è in continuo aggiornamento, con nuovi giochi che entrano e lasciano il servizio intorno alla metà di ogni mese. A differenza dei giochi mensili di Essential, che una volta reclamati restano vostri per sempre, quelli dell'Extra sono fruibili fintanto che non lasciano il catalogo. Solitamente un gioco entra e rimane nella libreria per un periodo di 6 - 12 mesi.

Catalogo di giochi classici e PS VR2 Collection (Premium)

Gli abbonati a PlayStation Premium possono accedere a un ulteriore catalogo di giochi, che in questo caso include una vasta selezione di grandi classici dell'era PS1, PS2, PSP e PS3, come ad esempio Tekken 2, Ape Escape, Syphon Filter e Rogue Galaxy. Anche in questo caso la libreria è in continua aggiornamento, con nuove aggiunte ogni mese. Oltre alle vecchie glorie del passato, gli iscritti a Premium possono accedere alla PS VR2 Collection che, come suggerisce il nome, include una raccolta di giochi fruibili esclusivamente tramite PlayStation VR2, il visore per la realtà virtuale di PS5.

Alcuni dei giochi della raccolta Ubisoft Classics+ inclusa con PlayStation Plus Extra e Premium

Versioni di prova dei giochi (Premium)

Un altro vantaggio di PS Plus Premium è rappresentato dalla possibilità di testare decine di giochi PS4 e PS5 a tempo limitato. A differenza di una normale demo, in questo caso si accede alla versione completa di un gioco, con la possibilità di provarlo per alcune ore, con le tempistiche che variano da titolo a titolo. Il vantaggio dunque è quello di potersi fare un'idea sulle caratteristiche di un titolo prima di decidere se eventualmente acquistarlo.

Giocare in streaming da PS4, PS5 e PC (Premium)

Gli iscritti a Premium possono riprodurre in streaming una selezione di giochi sia da PS4 e PS5 che tramite PC, con il vantaggio che non dovrete scaricare decine e decine di GB di dati per giocare. In particolare, gli abbonati a PS5 hanno la possibilità di avviare in cloud a tutti i giochi del PS Plus e una selezione di titoli acquistabili tramite PlayStation Store. Inoltre, questa funzionalità è compatibile anche su PS4 e PC (tramite l'apposita app per Windows che trovate a questo indirizzo) per lo streaming di una selezione di giochi del catalogo PS4 di PS Plus Extra e dei classici di Premium.

Catalogo Sony Picture (Premium)

Infine, gli abbonati a PlayStation Plus Premium possono guardare oltre 100 film in streaming tramite Sony Pictures, l'app d'intrattenimento di PS4 e PS5, nonché accedere a una selezione di episodi di anime popolari, come Eighty Six e To Your Eternity, integrati dalla piattaforma di streaming Crunchyroll.