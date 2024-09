Prince of Persia The Lost Crown è in sconto per PC su Instant Gaming

Tramite Instant Gaming è possibile acquistare una copia per PC di Prince of Persia The Lost Crown a un prezzo molto interessante. Il gioco viene infatti 30.24€, invece del regolare 39.99€. Lo sconto è così del 25%. Potete trovare la promozione a questo indirizzo.

Quando aprite la pagina di Instant Gaming, vedrete che il prezzo indicato è 24.79€. Non si tratta della vera cifra finale, in quanto deve ancora essere calcolata l'IVA. Inoltre, il codice è valido unicamente per gli account europei di Ubisoft Connect.