In occasione del lancio del Lore Book, un volume dedicato all'universo di Immortals of Aveum, abbiamo intervistato Bret Robbins, il fondatore di Ascendant Studios.

Ai confini della soleggiatissima California, a solo qualche chilometro da Tijuana, proprio in questi giorni si sta svolgendo il Comic-Con di San Diego, la celebre convention dedicata a ogni manifestazione della cultura nerd, che ogni anno attrae migliaia di appassionati da tutti gli Stati Uniti e non solo. La fiera viene spesso scelta come punto di riferimento per nuovi annunci legati a fumetti, videogiochi, film per il cinema e serie TV, quindi non sorprende che Ascendant Studios, il team autore di Immortals of Aveum, abbia individuato questa cornice per presentare al mondo la "Yearly Guide to Everwar", un volume che approfondisce ed espande la sconfinata lore che si cela dietro allo sparatutto magico in uscita il prossimo 22 agosto su PC e console. Con qualche giorno d'anticipo rispetto alla presentazione di oggi, Electronic Arts ci ha dato modo di sfogliare il Lore Book, per dare un'occhiata a questo profondissimo compendio che racchiude tutte le sfumature del complesso universo creato dalla mente di Bret Robbins. Robbins, fondatore di Ascendant e director del gioco, ha alle spalle un'impressionante carriera nell'industria dei videogiochi, ma ha anche trascorso gli ultimi tre decenni a comporre in modo quasi maniacale la lore di Immortals of Aveum, assemblando tassello dopo tassello l'intricato mosaico narrativo alla base del gioco che ha sempre voluto realizzare. Cogliendo al volo l'opportunità che Electronic Arts e Ascendant Studios ci hanno offerto, abbiamo potuto intervistare Bret Robbins in modo da chiedere al director come ha creato, a partire dalla sua pura immaginazione, un universo sfaccettato come quello di Immortals of Aveum. Ecco cosa ci ha risposto!

Modellare un'idea per 15 anni Il Lore Book di Immortals of Aveum approfondisce molti aspetti dell'universo ideato da Robbins La domanda che più spesso le viene rivolta riguarda le ispirazioni che si celano dietro Immortals of Aveum. Noi invece vorremmo chiederle come la sua creatività ha plasmato queste influenze, dato che il gioco non sembra essere la semplice somma di altri prodotti fantasy. "Quando ho avviato la compagnia, i primi quattro mesi li ho passati quasi tutti seduto a scrivere nella mia stanza. All'inizio non avevamo molti dipendenti ed ero praticamente solo, quindi ho avuto tutto il tempo per trasferire sulla carta le mie idee riguardo il gameplay, il mondo, la storia, i personaggi e le meccaniche di gioco. Tutti questi appunti hanno in qualche modo gettato le fondamenta di ciò che Immortals sarebbe diventato, ma a conti fatti mi trovavo in una fase ancora embrionale dello sviluppo e non tutto si era ancora materializzato di fronte ai miei occhi. È solo quando Ascendant ha cominciato ad accogliere altri professionisti che molte cose sono andate al loro posto." Robbins cita poi uno dei suoi collaboratori più stretti, Michael Kirkbride, un altro veterano che ha avuto un ruolo decisivo nell'intrecciare la narrativa di un capolavoro come The Elder Scrolls V: Skyrim. "In realtà, è solo quando Michael si è unito al progetto come lead writer, che abbiamo cominciato a dare una forma più concreta alla storia, capendo in che direzione avremmo voluto andasse. Se dai uno sguardo a quegli appunti, potresti ancora intravedere la visione alla base di Immortals, ma tanti dettagli sono cambiati col tempo. In merito alle ispirazioni be', abbiamo guardato a tantissimi film, libri o videogiochi. Mi è bastato poi mettere insieme i vari spunti, condendo il tutto con idee che mi portavo addosso da anche 10 o 15 anni."

Da progetto personale ad opera corale Per Robbins, essere un director significa imprimere una direzione al progetto, ma anche lasciare che i singoli sviluppatori lo migliorino State per portare sul mercato una nuova proprietà intellettuale, quali difficoltà pensa che si nascondano in progetti di questo tipo? "Ho avuto la fortuna di impostare la visione alla base del gioco ancora prima che lo studio si fosse formato al 100%, e credo che una delle ragioni per cui siamo riusciti a completarlo con successo secondo le nostre aspettative, è proprio perché la visione non è mai cambiata. Sfogliando i primi concept, puoi riconoscere una direzione, una linea retta, che abbiamo seguito per tutti i cinque anni di sviluppo. Penso che molti progetti, specialmente nuove proprietà intellettuali, finiscano nei guai proprio a causa di costanti riavvi, modifiche e cambiamenti al nucleo centrale del gioco. Se questo accade, tutto può trasformarsi velocemente in un vero disastro. Per quel che riguarda noi, la nostra è forse stata pura ostinazione, ma abbiamo mantenuto tutto com'era inizialmente. Ciò detto, ogni membro che negli anni è entrato a far parte di Ascendant Studios è stato decisivo, nel rendere migliore il gioco." Proprio in merito a quest'aspetto, siamo curiosi di capire come un progetto molto personale, a cui ha lavorato per decenni, sia poi diventato un lavoro corale. Com'è stato l'incontro tra le sue idee e quelle degli altri membri del team? "Ammetto di essere stato sempre molto coinvolto nei diversi aspetti del gioco, dal combat system alla narrazione, fino alla direzione artistica. Ma penso di esserlo stato come un director dovrebbe essere, supervisionando ogni aspetto dall'alto, affidandomi al talento di un team di esperti che ha dimostrato di avere tantissima passione." Robbins spiega come il ruolo del director sia delicatissimo e che è sempre necessario rispettare un equilibrio cruciale nelle dinamiche del lavoro di squadra. "Non è semplice, perché a volte puoi essere troppo distante e le cose vanno in una direzione che non avresti voluto intraprendere, mentre in altre circostanze puoi intrometterti troppo nel lavoro di un professionista e questo non porta a niente di buono. Ho cercato di essere umile e ascoltare quello che dicevano le persone, può essere complesso ma nel nostro caso ci siamo trovati bene condividendo un'enorme passione per il progetto."