id Software cresciuta oltre i 300 sviluppatori, sta lavorando almeno a un nuovo progetto

id Software ha superato i 300 dipendenti, come si è appreso dalla pagina LinkedIn della compagnia. Inoltre è al lavoro su almeno un nuovo progetto, non ancora annunciato, che dovrebbe seguire all'exploit di Doom Eternal .

A cosa potrebbe lavorare id Software?

Un nuovo Quake potrebbe essere in arrivo?

Più precisamente, id Software conta attualmente 302 impiegati e sta cercando di assumerne di nuovi per allargare l'organico.

Fondata da John Carmack, John Romero, Adrian Carmack e Tom Hall, id Software canonizzò il genere degli sparatutto in prima persona con Wolfenstein 3D e Doom nei primi anni '90, genere che non ha mai abbandonato e di cui viene considerata maestra.

Difficile dire quale sia il progetto in sviluppo all'interno della compagnia. Molti pensano che sia in arrivo un nuovo Quake, considerando anche le voci sulla rimasterizzazione del secondo capitolo. Possibile anche che si voglia dare un seguito a Doom Eternal, visto il successo avuto e i tanti consensi ricevuti. Più difficile una ripresa della serie Rage, già affidata a terzi per il secondo capitolo.

Insomma, le possibilità sul piatto sono diverse e probabilmente ne sapremo qualcosa di più durante il prosismo QuakeCon, cui prenderà parte anche John Carmack, che pare aver fatto pace con la sua ex compagnia.