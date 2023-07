Blizzard ha prodotto 1 miliardo di dollari di ricavi per Activision Blizzard nel secondo trimestre

I numeri di Blizzard

Diablo 4 è un grande successo

Come già riportato, i risultati di Activision nel secondo trimestre del 2023 sono molto solidi. Se l'ala mobile nel suo complesso è quella che ha prodotto più ricavi, Blizzard è la compagnia che singolarmente ha brillato di più, nonostante i cali di giocatori di Overwatch 2 e World of Warcraft. Insomma, grazie a Diablo 4 la compagnia ha superato il miliardo di dollari, più precisamente i 1.049 milioni di dollari di ricavi. Da ricordare che Diablo IV in soli cinque giorni dal lancio ha superato i 666 milioni di dollari di incassi tra versioni PC e console.

In totale, sono dieci milioni i giocatori che lo hanno acquistato solo a giugno. Il risultato ha permesso a Blizzard di coprire il 44% di ricavi complessivi della compagnia, seguita da King al 33% e da Activision al 24%.

Si tratta di un evento raro, accaduto solo due volte negli ultimi tre anni e mezzo. Più preccismaente nel Q4 2020 con il lancio di World of Warcraft Shadowlands e nel Q4 2022 con quelli di World of Wacraft Dragonflight e Overwatch 2.

C'è da dire che il successo di Diablo 4 stride un po' con la fatica che molti dei live service di Blizzard stanno facendo per rimanere a galla, compresi i vari Heartstone e il già citato Overwatch 2. Notevole anch il risultato di Diablo Immortal, free-to-play disponibile per PC e mobile, che nel periodo ha incassato 99 milioni di dollari.