Prince of Persia: The Lost Crown, un video di gameplay su Nintendo Switch

Prince of Persia: The Lost Crown si mostra in azione su Nintendo Switch nel nuovo video di gameplay pubblicato da Game Informer, composto da circa dodici minuti di spettacolari sequenze in-game tratte dal gioco Ubisoft.

Come rivelato dall'analisi di Digital Foundry, Prince of Persia: The Lost Crown gira sulla console ibrida giapponese a 1080p e 60 frame al secondo, che diventano 720p e 60 fps in modalità portatile, per ovvi motivi: in tutti i casi si tratta di un eccellente risultato sul piano tecnico.

La pura e semplice resa visiva, ad ogni modo, non cambia di una virgola il giudizio entusiastico espresso dalla stampa internazionale nei confronti di The Lost Crown, meritato per via di un gameplay decisamente solido e di una struttura metroidvania ricca di spessore.