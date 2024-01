Banishers: Ghosts of New Eden, uno sguardo agli scenari: photo mode confermato

Banishers: Ghosts of New Eden ci vedrà esplorare alcuni scenari decisamente ampi e suggestivi, come dimostrano le nuove immagini del gioco pubblicate da Don't Nod e Focus Entertainment.

Gli sviluppatori hanno approfittato dell'occasione per annunciare anche la presenza del photo mode fin dal lancio: sarà possibile immortalare le affascinanti ambientazioni di questo promettente action RPG e condividere i propri scatti con la community.

Manca ormai poco all'uscita di Banishers: Ghosts of New Eden, fissata al prossimo 13 febbraio su PC, PS5 e Xbox Series X|S: per allora scopriremo se il nuovo progetto del team francese riuscirà a superare l'ottimo Vampyr.