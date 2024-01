Resident Evil: Revelations, rimosso il DRM Enigma Protector dopo le polemiche

Resident Evil: Revelations ha visto rimosso il DRM Enigma Protector dopo le feroci polemiche che si erano abbattute su Capcom, espresse dagli utenti attraverso il più classico dei review bombing via Steam.

Il bombardamento di recensioni negative per i vecchi giochi Capcom ha insomma sortito l'effetto sperato: l'azienda ha parlato in un comunicato di un non meglio precisato errore presente nell'ultimo aggiornamento di Revelations.

L'update è stato dunque ritirato in attesa di ulteriori sviluppi, anche se non si esclude una possibile riproposizione della misura anti-pirateria, che stando agli utenti impone una serie di limitazioni e incide sulle prestazioni.