Indiana Jones: altri Xbox Game Studios potrebbero aver collaborato allo sviluppo

Stando a quanto detto dall'insider Middleagegameguy nel corso dell'ultimo episodio di The Infinite Podcast, dedicato alle cose di Xbox, Machine Games potrebbe aver ricevuto il supporto di altri Xbox Game Studios nello sviluppo di Indiana Jones , che come saprete sarà mostrato nell'imminente Developer Direct e che potrebbe uscire addirittura nel corso del 2024.

Niente di più probabile

Naturalmente si tratta di un'informazione non confermata e quindi va presa come tale. Comunque sia Middleagegameguy ha dimostrato più volte di essere ben addentro alle cose di Xbox. Inoltre c'è da dire che è abbastanza normale che studi diversi di uno stesso editore (o sotto contratto con un singolo editore) possano collaborare, nel caso servano delle competenze specifiche per certi aspetti di un videogioco. Pensate ad esempio all'aiuto dato Guerrilla a Kojima Productions per il lato tecnico di Death Stranding, tanto per fare un esempio celebre.

Va infine detto che due dei tre studi citati sono parte del pacchetto Zenimax, acquisito negli scorsi anni da Microsoft. Quindi la comunicazione tra di loro sarà stata attiva da anni, cioè da prima che diventassero degli Xbox Game Studios.