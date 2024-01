Final Fantasy 7: rimasterizzato su PC con supporto al widescreen, sfondi migliorati e altre novità

Il modder Cosmos ha pubblicato due mod che rimasterizzano la versione originale di Final Fantasy 7 , che su PC risale al 1997. Le mod aggiungono il supporto per il widescreen , migliorano gli sfondi e introducono una nuova telecamera per la mappa del mondo.

Le mod

Le due mod si chiamano Cosmos Limit Break e Cosmos Gaia. La prima migliora gli sfondi e aggiunge il supporto al widescreen. Il modder ha modificato manualmente gli sfondi e ha usato l'intelligenza artificiale per aiutarsi, ottenendo risultati eccellenti. La seconda migliora la mappa del mondo di gioco, modificando la telecamera e migliorando il terreno. Quindi ora i movimenti sono più naturali, la mappa è più bella, si può vedere più lontano e ci sono anche degli effetti di luce non presenti nell'originale.

Quale occasione migliore per rigiocarsi il Final Fantasy 7 originale? Magari in attesa di Final Fantasy VII Rebirth? Se vi interessano le due mod, potete partire da qui. Se volete vederle in azione, guardate semplicemente il filmato riportato all'interno della notizia, così da rendervi conto dei loro effetti.