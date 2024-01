Palworld potrebbe insegnare qualcosa a Pokémon e Game Freak?

Palworld viaggia verso i 10 milioni di copie vendute nell'arco di una settimana o quasi, un fenomeno che va ben al di là della semplice curiosità per un gioco strano dotato di "Pokémon con le pistole", dimostrando come dietro alla sua struttura e meccanica ci siano scelte e soluzioni apprezzabili in ambito di design. Pensando a queste, c'è qualcosa che Pokémon potrebbe imparare da Palworld? È naturale associare associare i due titoli per la presenza e l'aspetto dei "Pal", le creature che ovviamente ricordano da vicino quelle presenti nella celebre serie di The Pokémon Company e che sono al centro anche delle varie polemiche e disquisizioni sui possibili plagi. A dire il vero, se si guardano i due giochi da vicino ci si rende conto di quanto siano diversi tra loro, a partire già dal genere di riferimento, visto che il titolo Pocketpair è facilmente ascrivibile ai survival veri e propri, cosa che certo non si può dire di Pokémon.

Tuttavia, ci sono anche dei punti in comune ed elementi che potrebbero essere studiati da Game Freak per capire come evolvere la propria serie, o se non altro per vedere cosa il pubblico abbia apprezzato tanto in Palworld ed eventualmente integrarlo nei propri progetti. È fondamentale premettere che si parla di due giochi sostanzialmente differenti, dunque i tanti confronti che vengono fatti possono essere considerati fuorvianti, ma è indubbio che ci possano essere anche dei punti d'incontro ed è lecito pensare che entrambi i prodotti si rivolgano a un pubblico almeno parzialmente sovrapponibile.