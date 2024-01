Cosa giocherete questo weekend? Tekken 8 o Like a Dragon: Infinite Wealth?

Cosa giocherete questo weekend? La domanda è sempre la stessa, settimana dopo settimana. Nondimento si tratta di un quesito che assilla da sempre il videogiocatore medio, che di sabato e di domenica ha solitamente più tempo per giocare. Quindi non è vano porsi a cadenza regolare il suddetto quesito, oltretutto in un gennaio particolarmente ricco di uscite come questo.

Vita da Yakuza

Like a Dragon: Infinite Wealth vi permette di mostrare il vostro amore

Altra grossa novità della settimana è sicuramente Like a Dragon: Infinite Wealth, il nuovo capitolo della serie Yakuza, che non ha deluso le aspettative, rivelandosi un ottimo gioco. "Honolulu è bellissima, Yokohama fa sentire a casa, Dondoko Island è irresistibile e Like a Dragon: Infinite Wealth è davvero a un passo dall'essere il miglior gioco del Ryu Ga Gotoku Studio." ha scritto il nostro Francesco Serino nella sua recensione. Se volete fare un'esperienza sopra le righe di puro stampo nipponico, non guardate oltre e correte a giocarci.

Enshrouded è un survival suggestivo

Infine, se non siete stanchi di survival dopo la scorpacciata di Palworld, vi ricordiamo l'uscita in accesso anticipato di un altro titolo che sta ricevendo ottimi riscontri su Steam: Enshrouded. Si tratta di un gioco dall'ambientazione dark fantasy dalle meccaniche estremamente rifinite, pur non essendo ancora completo, come sottolineato nel nostro provato. Se la possibilità di torturare dei simil Pokémon non vi solletica nemmeno un po', magari qui troverete qualcosa che risuoni maggiormente con i vostri gusti.

E dunque, con quali giochi passerete questo fine settimana? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.