George Carlin ricreato su YouTube con l’intelligenza artificiale, arriva la denuncia degli eredi

Gli eredi del comico George Carlin hanno denunciato gli autori di un video su YouTube in cui la voce del comico è stata ricostruita usando un' intelligenza artificiale generativa , Dudsey, per creare un vero e proprio spettacolo postumo, chiamato George Carlin: I'm Glad I'm Dead, definito una "bastardizzazione" del lavoro di Carlin. Dopo la denuncia, il video è stato rimosso da YouTube.

Questioni etiche

George Carlin durante uno spettacolo

Morto nel 2008, Carlin fu un comico molto amato, tanto da vantare ancora oggi tantissimi fan. Stando al testo della denuncia, il video "sminuisce il valore delle opere comiche di Carlin e danneggia la sua reputazione." In effetti, al di là della qualità della voce, le battute sono molto deboli in confronto alla scrittura originale di Carlin, ma non è questo il punto.

Nella denuncia si afferma anche: "Se George Carlin fosse ancora vivo, probabilmente commenterebbe gli argomenti affrontati dallo speciale di Dudesy, ma controllerebbe quei commenti."

Kelly Carlin, figlia di George Carlin, ha diramato un comunicato ufficiale in merito al caso, affermando che il padre ha passato la sua intera vita a perfezionare la sua arte. "Nessuna macchina rimpiazzerà il suo genio. Questi prodotti generati con l'intelligenza artificiale sono degli ingegnosi tentativi di ricreare menti che non esisteranno più. Lasciamo che il lavoro di un'artista parli per sé."

A preoccupare non è solo la mancanza di rispetto del video verso Carlin e la sua memoria, ma anche la spregiudicatezza con cui ormai vengono realizzate operazioni simili, che gettano discredito sul lavoro di persone morte da anni e creano dei seri rischi per la loro verosimiglianza, facendo al contempo guadagnare persone che non possono accampare alcun diritto sulla loro arte.